Juventus-Roma 1-1, segna prima Vlahovic, gli risponde Abraham. Esordio di Milik in bianconero

Infortunio per Rabiot. Il Var annulla un gol di Locatelli per mano di Vlahovic. Lo Stadium saluta Dybala con cori e applausi

Juventus-Roma è la partita del ritorno di Paulo Dybala allo Stadium, da ex. L’argentino viene accolto dai cori dei suoi ex tifosi e da uno striscione esposto durante il riscaldamento della Roma: “Grazie di tutto grande Paulo”. Al momento della lettura delle formazioni applausi scroscianti per la Joya che saluta tutti i suoi ex compagni con un abbraccio.

La partita entra subito nel vivo. Nemmeno due minuti di gioco e la Juventus è già in vantaggio con una bellissima punizione di Vlahovic sotto la traversa, nata da un fallo su Cuadrado.

Atmosfera tesissima, con una scaramuccia in campo tra Vlahovic e Smalling. I due vengono divisi dall’arbitro Irrati, visibilmente contrariato per l’accaduto.

La Juventus spinge, irriconoscibile rispetto alle ultime due partite. Il match sembra a senso unico. Al 15′ i bianconeri sono di nuovo pericolosi con Cuadrado, in un’azione iniziata da una bella palla di Miretti. Ma Rui Patricio si oppone al colombiano. Al 25′ Locatelli infila l’angolo e la Juventus raddoppia: l’assist è di Vlahovic. Dybala si dispera. Ma dura pochi minuti. La panchina della Roma protesta per un rimpallo sul braccio di Vlahovic. Irrati va a rivedere al Var e annulla la rete. Lo Stadium si infiamma ancora di più, se possibile.

Nella ripresa la Roma effettua due cambi: Zalewski e El Shaarawy per Spinazzola e Mancini.

Di nuovo la Juve pericolosa con Alex Sandro al 60 ma il gioco è fermo per fallo di mano e comunque la palla finisce sulla traversa. Altro cambio, intanto, per la Roma: esce Karsdorp ed entra Celik. Allegri invece deve fare i conti con un altro infortunio: Rabiot chiede l’intervento dei medici, probabilmente per un problema muscolare. Al suo posto entra Zakaria.

La Roma sembra un tantino più ricettiva del primo tempo. Al 69′, su corner, Dybala riesce a coordinarsi e regala una palla perfetta ad Abraham che confeziona il pareggio per la squadra di Mourinho.

Arrivano altri due cambi per Allegri: McKennie e Milik per Miretti e Cuadrado. Mourinho tira fuori dal campo Dybala: al suo posto entra Kumbulla.

All’85’ altra occasione per la Roma sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Il pallone balla davanti alla porta di Szczesny ma nessuno lo spinge in rete e alla fine Bremer libera l’area.

Altro cambio per la Juve: entrano Rovella per Locatelli e Kean per Vlahovic, che riceve gli applausi del pubblico bianconero.

Irrati concede quattro minuti di recupero. Ancora un cambio per la Roma: fuori Pellegrini dentro Bove. Il risultato resta invariato. Allo Stadium finisce 1-1.