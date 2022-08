D’Agostino: «Se Rabiot chiede 10 milioni a stagione quale sarebbe l’ingaggio giusto per Lobotka?»

Intervenuto ai microfoni di 1StationRadio, l’ex regista dell’Udinese Gaetano D’Agostino ha commentato la trattativa (poi sfumata) tra Adrien Rabiot e il Manchester United. Il francese della Juve ha chiesto un maxi-ingaggio da 10 milioni a stagione, i Red Devils si sono detti indisposti a concederglielo. Di seguito le parole di D’Agostino, che ritiene eccessive le richieste di Rabiot rispetto al suo valore.

«Ai miei tempi Rabiot avrebbe fatto panchina, oggi chiede 10 milioni a stagione. E Pirlo quanto avrebbe dovuto guadagnare? E Pizarro? E, per non scomodare i grandissimi, quale sarebbe l’ingaggio giusto per Lobotka?»