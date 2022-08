Corsport: tatticamente Italiano ha vinto la sfida con Spalletti

La vittoria tattica ha un prezzo altissimo: il sacrificio del miglior giocatore, Amrabat che ha la consegna di seguire Lobotka per impedirgli di impostare il gioco

Il Corriere dello Sport elogia Italiano, dopo aver rimarcato l’inconsistenza dell’attacco della Fiorentina. Ecco cosa scrive il condirettore Alessandro Barbano:

Con una squadra così, un tecnico intelligente che affronti questo Napoli fa ciò che ha fatto Italiano. Preoccuparsi anzitutto di fermarlo. E ci riesce, perché il vincente tra lui e Spalletti in questa gara di nervi è lui. Ma la vittoria tattica ha un prezzo altissimo: il sacrificio del miglior giocatore, Amrabat appunto, in un ruolo onerosissimo, quello di guastatore della fonte raziocinante del gioco azzurro. Il marocchino ha la consegna di seguire Lobotka fin dentro la sua area di rigore, per impedirgli di impostare il gioco e schiacciare così il Napoli nella sua metà campo.