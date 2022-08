CorSport: Ronaldo al Napoli, De Laurentiis chiede 140 milioni per Osimhen

Jorge Mendes sta lavorando per portare CR7 in una squadra che gioca la Champions e sta progettando un’offerta del Manchester United per il centravanti nigeriano

Anche il Corriere dello Sport riprende la notizia della trattativa di Mendes per provare a portare Cristiano Ronaldo al Napoli, data dal Napolista a luglio e nelle ultime ore confermata da Di Marzio e oggi anche su Tuttosport. La chiave dell’affare è Victor Osimhen. Mendes ci lavora da mesi. Il quotidiano sportivo scrive:

“Jorge Mendes sta offrendo Cristiano Ronaldo al Napoli. Il potente agente portoghese, che assiste anche Keylor Navas, vuole accontentare il suo più illustre assistito e si sta muovendo dietro le quinte per farlo passare a una squadra che gioca la Champions. Nelle ultime ore è tornata prepotentemente alla ribalta l’ipotesi Napoli, con Mendes che sta progettando un piano molto complicato: portare a De Laurentiis un’offerta del Manchester United per Osimhen che prevederebbe l’arrivo di CR7 in azzurro, ovviamente accompagnato da un importante conguaglio. Un’ipotesi molto complicata da realizzare a poco meno da una settimana dalla chiusura del mercato, anche perché il Napoli non ha intenzione di sedersi a trattare per la cessione di Osimhen. Solo un’offerta intorno ai 140 milioni potrebbe far riflettere De Laurentiis. Ma al momento di concreto non c’è niente”.