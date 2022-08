CorSport: Raspadori al Napoli, il Sassuolo chiede 35 milioni dilazionati, ora tocca a De Laurentiis

Si studia una formula come quella che ha portato Locatelli alla Juve. Non c’è tempo, occorre accelerare. Non si aspetteranno le cessioni di Fabian e Zielinski

Il Napoli ha già l’intesa con Raspadori per un quinquennale da 2,5 milioni a stagione più bonus. Raspadori vuole il Napoli. Ma ancora non c’è l’intesa con il Sassuolo. Il Corriere dello Sport scrive che il club emiliano ha fissato il prezzo e che si pensa ad una formula sul tipo di quella che ha portato Locatelli alla Juve. Occorre far presto, il Sassuolo ha fretta. Ora tocca a De Laurentiis fare le sue mosse.

“Non resta che l’ultimo – imprescindibile – lato: l’intesa tra le due società. E ciò significa che il passo decisivo spetta a lui, Aurelio De Laurentiis: sì, ora tocca al presidente scendere in campo e trovare la formula giusta con il Sassuolo per l’attaccante del futuro. La valutazione è stata comunicata: 35 milioni di euro. E si studia una soluzione modello Locatelli alla Juve: tipo un pagamento dilazionato in tre anni”.

L’importante è stringere i tempi, come ha detto Carnevali.

Il Napoli riflette. Occorre far presto.

“considerando che nelle prossime ore c’è un incontro in agenda, questa deve essere la settimana decisiva di Raspadori al Napoli”.

Finora la linea del club è sempre stata quella di cedere prima di acquistare, ma stavolta non si aspetteranno le uscite.

“La cessione di Fabian, in scadenza nel 2023 e sempre intenzionato a non rinnovare, resta molto complessa, e la trattativa tra Zielinski e il West Ham, se mai si concretizzerà, è ancora bloccata dal rifiuto di Piotr e potrebbe durare ancora settimane. Troppo”. “Si valuta, si studia. Si corre: non c’è tempo”.