Carnevali: «Su Raspadori ci sono Napoli e Juventus, decideremo in pochi giorni»

Intervista al Giornale: «Il nostro obiettivo è valorizzare i giovani, come accaduto con Scamacca. Squinzi voleva che Berardi diventasse la bandiera del Sassuolo»

Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, ha rilasciato un’intervista al Giornale. Ha parlato anche di Raspadori

Gli chiedono di Frattesi e Raspadori.

«Lo sapete, per Davide fino ad un certo periodo c’è stato l’interessamento della Roma, per Giacomo ci sono gli occhi di Napoli e Juventus. È chiaro che il mercato è ancora lungo e tutto può ancora succedere, ma è altrettanto vero che la nostra idea è quella di porre termine alle trattative nel giro di pochi giorni per concentrarci sul campionato».

«Noi abbiamo come obiettivo quello di valorizzare ragazzi, esattamente come Gianluca Scamacca e il suo approdo in Premier è un fantastico riconoscimento».