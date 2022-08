Corsport: il nuovo Napoli ha un’anima ma è poco lucido e poco incisivo negli ultimi 25 metri

La squadra non si è tirata indietro di fronte al gioco molto falloso dell’Espanyol. Bene la fase difensiva, crescono Anguissa, Rrahmani e Kim

Il Corriere dello Sport fa un’analisi del precampionato del Napoli al termine di Napoli-Espanyol di ieri finita 0-0. A firma Fabio Mandarini

Quella rivoluzionata dal mercato che Spalletti sta provando a plasmare dal 9 luglio, e dunque da quasi un mese, ha di certo un’anima, un piglio venuto fuori anche ieri al cospetto dei tostissimi catalani.

Però, beh, ci sono dei però ravvisati lungo l’intero arco del periodo a Castel di Sangro. Delle cose da rivedere, sulle quali lavorare ancora un bel po’: la rifinitura resta intermittente e la finalizzazione poco lucida. Poco incisiva. Il pallone viaggia con un certa intensità, sì, ma negli ultimi venticinque-trenta metri la storia si complica: Fabian mancherà, e a maggior ragione il signor Luciano aspetta la fantasia e i colpi di Raspadori. Di contro, spicca un buon lavoro in fase difensiva: Anguissa è già su ottimi livelli, Rrahmani è una certezza, Kim cresce e il sacrificio degli attaccanti in fase di non possesso è notevole.