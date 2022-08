Chelsea-Tottenham, la Federcalcio inglese: «Tuchel ha provocato Conte, merita la sanzione più grave»

“Quando l’arbitro ha fischiato la fine, volevo congratularmi con i miei giocatori, salutare i tifosi della mia squadra e anche quelli di casa, per cui nutro ancora tanto affetto. Per non creare ulteriore tensione con Tuchel, avevo pensato ad una stretta di mano veloce e di andare immediatamente oltre. Gli ho porto la mano per farlo, ma lui me l’ha afferrata senza più lasciarmi andare. La sua stretta mi ha procurato dolore al braccio e mi ha spinto all’indietro, verso di lui. Ero sia sorpreso che contrariato dalla sua forza fisica. Non penso di aver reagito in modo esagerato alla sua provocazione, e anzi, date le circostanze, sono orgoglioso di quello che ho fatto. Avessi reagito diversamente, la situazione sarebbe potuta degenerare in fretta”.