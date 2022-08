Chelsea-Tottenham 2-2, grande partita. Rovinata da Tuchel e Conte e la loro rissa da bar

Spettacolo di intensità e qualità. Grande gol di Koulibaly. All’ultimo minuto il pareggio di Kane. I due allenatori vengono quasi alle mani due volte

Grande spettacolo in campo, pessimo sulle panchine. Chelsea-Tottenham finisce 2-2. Risultato bugiardi, la squadra di Tuchel avrebbe meritato la vittoria, ha dominato la partita in tutto il primo tempo e per gran parte del secondo. ma nel calcio contano i gol. Lo spettacolo penoso è stato offerto dai due allenatori. Che si sono azzuffati più volte. la prima sul pareggio di Hojbierg con Conte è andato a esultare quasi in faccia al rivale. E poi nel finale, alla stretta di mano Tuchel non ha lasciato la presa come avviene tra adolescenti oppure nelle risse da bar. Davvero squallido.

In campo, invece, spettacolo straordinario. Anche da parte di Koulibaly che ha relizzato una rete da attaccante di razza, tiro al volo su corner. Pareggio nella ripresa di Hojbierg su palla persa da Jorginho: azione ferocemente contestata sia per un fallo (che c’era) su Havertz sia per un eventuale tocco di mano di Son. Poi, palla persa dal Tottenham a tre quarti campo e gol di James. All’ultimo minuto, su corner, colpo di testa del solito Harry Kane.

