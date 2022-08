Aubameyang, la rapina gli costa anche un infortunio: gli hanno rotto la mascella con una spranga di ferro

Lo riferisce The Athletic. Il gabonese era in uscita dal Barcellona ma ora dovrà restare lontano dai campi qualche settimana

È di ieri la notizia della rapina subita in casa da Pierre Aubameyang, calciatore del Barcellona. Aubameyang e sua moglie, che ha denunciato l’accaduto, sono stati malmenati con sbarre di ferro e minacciati con armi da fuoco. Agli atti criminosi avrebbero partecipato almeno quattro uomini incappucciati, fuggiti su un’Audi A3 bianca dopo aver rubato diversi gioielli e dopo aver setacciato la cassaforte.

The Athletic riferisce che, picchiato con la spranga di ferro, il calciatore gabonese si è procurato una frattura della mascella, che lo terrà pure lontano dai campi per qualche settimana. L’attaccante, peraltro, era considerato in uscita. Su di lui c’era l’interesse del Chelsea e non solo. Chissà che questo inconveniente non rischi di rallentarne o peggio bloccarne il trasferimento.