Aubameyang rapinato in casa a Barcellona: picchiato con sbarre di ferro e minacciato con armi da fuoco

Succede nella notte, intorno all’una, a Barcellona, nello specifico a Castelldefels, dove è situata la villa di Pierre-Emerick Aubameyang: l’ex capitano dell’Arsenal è stato rapinato in casa subito dopo la partita contro il Valladoid, che l’attaccante – inseguito dal Chelsea – ha guardato dalla panchina.

El Paìs racconta quanto apprende dalle forze di polizia: Aubameyang e sua moglie, che ha denunciato l’accaduto, sarebbero stati malmenati con sbarre di ferro e minacciati con armi da fuoco. Agli atti criminosi avrebbero partecipato almeno quattro uomini incappucciati, fuggiti su un’Audi A3 bianca dopo aver rubato diversi gioielli e dopo aver setacciato la cassaforte.

È un episodio che ha fatto parecchio scalpore in Spagna. El Paìs racconta che nel 2018 era stato derubato Jordi Alba, che però non era nella sua villa: solitamente – scrivono i colleghi spagnoli – i ladri entrano solo quando sanno che i calciatori non sono in casa.