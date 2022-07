Tuchel polemizza col Barcellona: «Azpilicueta vale Koulibaly. E ci è costato comprare Koulibaly»

Il Chelsea non intende “regalare” il capitano. «Koulibaly ha più o meno la stessa età ed era importante per il Napoli. Se sono infastidito dal Barça? Forse sì»

È polemica tra Chelsea e Barcellona. Il club londinese non intende “regalare” Azpilicueta (33 anni) al Barcellona. L’esterno destro ha ancora un anno di contratto col Chelsea. Tuchel ha parlato della situazione:

“Non sono sicuro di voler dare ad Azpilicueta quello che vuole, conta anche quello che vogliamo noi, che vuole la squadra. Devo anche considerare quanto ci è costato portare qui Koulibaly (40 milioni di euro, ndr), che è un nazionale come lui e ha più o meno la stessa età, oltre al fatto che era un giocatore molto importante per il Napoli. Azpilicueta è nazionale spagnolo, il nostro capitano, lo vedo sullo stesso livello. È un grande giocatore e il mio lavoro non è solo accontentarlo ma cercare di fare il meglio per il Chelsea”.