L’agente del portoghese, Mendes, ha incontrato Todd Boehly in Portogallo. Non è ancora chiara la risposta del club inglese

Secondo quanto scrive il Telegraph, Cristiano Ronaldo è stato offerto al Chelsea (stamattina la Gazzetta dello Sport scrive anche di una proposta alla Roma).

“Al Chelsea è stata offerta la possibilità di firmare Cristiano Ronaldo. Si ritiene che i colloqui abbiano avuto luogo con l’agente di Ronaldo Jorge Mendes, anche se il Manchester United si aspetta che il 37enne rimanga all’Old Trafford”.

“Non è chiaro se il Chelsea abbia espresso interesse per il portoghese e un accordo sembra altamente improbabile in quanto perseguono altri obiettivi in attacco, con Raheem Sterling in cima alla loro lista. Ma la prospettiva di firmare con Ronaldo, insieme a un certo numero di altri giocatori, è stata discussa in un incontro tra Mendes e il nuovo proprietario del Chelsea Todd Boehly in Portogallo”.