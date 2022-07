Super Deporte: Gattuso spera in un effetto domino per prendere Politano e Demme

Con il portoghese in Serie A, alla Roma il Valencia avrebbe le risorse per investire sui due calciatori su cui Gattuso ha insistito di più per bilanciare la sua squadra, Matteo Politano e Diego Demme del Napoli, per i quali le richieste di De Laurentiis non sono basse. È difficile che il Valencia accetti calciatori della Roma in contropartita, sebbene a Gattuso piacciano Carles Perez e Diawara.