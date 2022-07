«Roma ti ricatta: se vuoi stare nella città più bella al mondo devi sopportare la mondezza fuori dai secchioni»

Il Fatto intervista Alessandro Borghi. L’attore romano protagonista di “Suburra” e della serie tv “Diavoli” parla del suo rapporto con la Capitale.

«Roma è complicata, e ricattatoria: mi fa incazzare. Il ricatto è questo: vuoi stare nella città più bella del mondo? E allora devi sostenere che la mondezza esca dai secchioni, che le cose non funzionino, e via dicendo. Ma sempre più spesso te lo dici: ‘fanculo, me ne vado, come posso far crescere i miei figli qui? Poi però torni da un set, prendi la bici, fai un giro al tramonto e capisci subito perché non te ne sei mai andato».