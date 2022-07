Repubblica: il Chelsea pronto a offrire 9,5 milioni a stagione a Koulibaly

L’offerta spiazza la Juve. Allegri vorrebbe un centrale del calibro di De Ligt, intanto resta in piedi l’opzione Acerbi

Repubblica fa il punto su Koulibaly e De Ligt che è molto vicino al Bayern:

Il Chelsea ha dirottato le sue attenzioni su Koulibaly del Napoli: i Blues hanno pronta un’offerta da 9,5 milioni di euro per il centrale senegalese, mossa che prende in contropiede la Juventus che proprio nel difensore azzurro aveva individuato il sostituto dell’olandese, proponendo un triennale da 6,5 milioni di euro. Resta sempre viva per la Vecchia Signora l’opzione Acerbi, anche se Allegri vorrebbe un centrale del calibro di De Ligt.