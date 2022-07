CorSport: Koulibaly dice no alla Juve ma anche al rinnovo con il Napoli. Il Chelsea ci prova 

Il senegalese vuole cambiare aria, mettersi in gioco altrove. Sullo sfondo ci sono i Blues, meta che Kalidou non disdegnerebbe

Kalidou Koulibaly non accetterà l’offerta della Juventus: non andrà nella squadra che da sempre è la più grande rivale del Napoli. Ma il difensore senegalese ha allo stesso tempo declinato l’offerta di rinnovo del Napoli, anche se sostanziosa e eccezionale rispetto alla linea societaria del taglio degli ingaggi. Lo scrive il Corriere dello Sport.

Koulibaly, seppur lusingato e con il rispetto dovuto, ha spiegato che nella Juve, la storica rivale sportiva del Napoli, non giocherebbe; Koulibaly non ha intenzione di accettare l’offerta di rinnovo del Napoli, nonostante i cinque anni e le cifre attuali.

Koulibaly vuole cambiare aria, mettersi in gioco altrove.

Koulibaly per il momento non ha accettato, anzi ha declinato con la promessa di rifletterci su e il fatto che Ramadani abbia parlato con la Juve significa apertura alla cessione. Significa voglia di cambiare aria: l’uomo e il campione meritano rispetto come la sua legittima voglia di misurarsi altrove con prospettive più ambiziose.

Intanto, il Chelsea resta a guardare. Non ha problemi ad investire la cifra richiesta da De Laurentiis e rappresenta una meta appetibile anche per Koulibaly.

“Il Chelsea è interessato a Kalidou e non ha problemi a investire quanto richiesto da De Laurentiis. E Kalidou, tra i Blues, si vedrebbe anche bene. Ci andrebbe. Con il Barcellona che non molla la presa nonostante i problemi economici, considerata l’enorme stima di Xavi, Ramadani ha cominciato comunque a lavorare intensamente all’operazione su Londra. E il Napoli? Attende. Attende l’offerta ufficiale per capire e valutare. Il pericolo è serio e lo sarà anche se alla fine De Ligt dovesse preferire la Premier al Bayern: il Chelsea non scarta mica due acquisti in difesa”.