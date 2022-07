Non aveva mai vinto sull’erba, ora Sinner è negli ottavi di finale a Wimbledon

In meno di una settimana ha vinto tre partite sulla superficie veloce. Oggi ha battuto Isner in tre set. Negli ottavi affronterà Alcaraz.

Una settimana fa non aveva ancora vinto una partita sull’erba, oggi è negli ottavi di finale a Wimbledon. Jannik Sinner ha battuto John Isner – avversario non facile – in tre set e ha guidato dal primo all’ultimo colpo. Non ha mai mollato la presa, ha mostrato solidità tecnica, fiducia nei colpi e come al solito grande tenuta mentale. Adesso negli ottavi affronterà Alcaraz. Lo spagnolo è favorito ma l’altoatesino sta giocando molto bene, oggi ho mostrato un ottimo servizio. Gli servirà contro lo spagnolo.