Cahill: «Sinner è un grande talento. Il suo gioco è adatto anche all’erba, lo capirà anche lui»

La Gazzetta dello Sport intervista il nuovo supercoach di Jannik Sinner, Darren Cahill, ex tecnico di Hewitt e Agassi, che affiancherà il coach del tennista altoatesino, Vagnozzi. Racconta che hanno avuto i primi contatti dopo l’Internazionale di Roma, poi hanno cominciato a sentirsi sempre più spesso dopo l’infortunio al Roland Garros.

Per il momento, dice, sono ancora nella fase della conoscenza.

«Per il momento ci stiamo conoscendo. Ci siamo proprio presi questo periodo per fare un po’ ‘spogliatoio’ e capire cosa vogliamo gli uni dagli altri. Le premesse sono ottime, Sinner è un grande talento che ha lavorato con due ottimi allenatori che lo hanno portato a grandi livelli. Io spero di portare un po’ della mia esperienza e aiutarlo, insieme a Simone, a evolvere. Migliorare e crescere per arrivare ai livelli che gli competono. Dopo Wimbledon, dove io sarò anche occupato come commentatore di Espn, ci siederemo tutti insieme a parlare e decidere del futuro».

Cosa le ha chiesto Sinner?

«Non mi ha chiesto una cosa in particolare, abbiamo discusso di come vede il suo gioco, di come si vede tra due o tre anni e come vorrebbe si sviluppasse il suo gioco. Un po’ ha iniziato a farlo, ma si tratta di un percorso. Ci vuole pazienza e lavoro ma sicuramente Jannik arriverà a un livello ancora più alto».