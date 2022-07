Nel contratto di Dybala alla Roma c’è la clausola rescissoria di 20 milioni

Lo scrive Il Messaggero. Sarebbe questa la condizione posta dal suo entourage e accettata dalla Roma per poter ingaggiare l’ex 10 della Juventus

Il Messaggero svela che nel contratto che lega Paulo Dybala alla Roma è stata inserita una clausola rescissoria di appena venti milioni. Tanto basterà a un club per acquistare l’argentino l’estate prossima. Evidentemente è la condizione posta dal suo entourage e accettata dalla Roma per provare a giocare un anno con un calciatore che in Italia viene considerato molto forte. Per il resto, le cifre sono quelle circolate: una base netta attorno ai 4,5 milioni netti l’anno e bonus per un totale di 1,5. In tutto dovrebbero ammontare a 6 milioni netti lo stipendio di Dybala in giallorosso. A contendersi Dybala erano rimasti due club: il Napoli e appunto la Roma.