Napoli-Perugia (live) 2-0: ancora show di Kvaratskhelia che al primo tocco va in gol. Poi Anguissa

Il georgiano avvia l’azione, uno-due con Osimhen che lo mette davanti al portiere umbro, tocco delizioso sul secondo palo e gol

Quando si gioca a calcio il Napoli non ha problemi. Napoli-Perugia amichevole, gli azzurri vanno in porta al primo tocco di Kvaratskhelia che prima fraseggia con Fabian poi va in verticale: uno-due con Osimhen, stop con la coscia sinistra, si presenta davanti al portiere umbro e lo supera con un tocco delizioso sul secondo palo. Sembra proprio un gran bel giocatore Kvaratskhelia. Il Napoli aveva già sfiorato il gol con un cross pericoloso di Lozano al primo minuto.

Al quarto gol , al settimo procura la prima ammonizione per la squadra di Serie B.

Un po’ Giggs, un po’ Claudio Sala, ecco Kvaratskhelia.

Al 17esimo, bel tiro di Fabian appena fuori dall’area di rigore, respinta del portiere del Perugia. In precedenza, umbri pericolosi proprio a causa di una palla persa in uscita dallo spagnolo.

Il Perugia pressa bene. Quando può, prova a soffocare la costruzione di gioco della squadra di Spalletti. Ovviamente il Perugia di Castori è squadra di altra categoria (Serie B) rispetto all’Ananune.

Al 35esimo bella giocata di Osimhen sulla sinistra, rientra, offre a Fabian il pallone del 2-0 ma siamo ancora a inizio stagione e lo spagnolo è ovviamente in ritardo di forma e di lucidità.

Al 36esimo 2-0 di Anguissa direttamente su azione da calcio d’angolo. Corner di Mario Rui, colpo di testa salvato sulla linea e poi gol sul tap-in.

Al 39esimo Osimhen si libera bene al tiro ma colpisce alto.

Al 40esimo, Lozano si invola sulla destra, va sul fondo, rientra, serve Fabian che tira ancora una volta debolmente.

Nel secondo tempo escono Meret, Fabian, Osimhen, Lozano, Rrahmani, Lobotka, Kvaratskhelia, Anguissa.

Ed entrano Contini, Demme, Elmas, Zielinski, Politano, Ounas, Petagna, Zanoli.