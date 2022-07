Le famiglie dei detenuti di Huntercombe contro Becker: «gode di privilegi che gli altri non hanno»

Boris Becker è rinchiuso dalla fine di aprile nel penitenziario di Huntercombe a Henley-on-Thames , West London, dove normalmente vengono accolti i detenuti stranieri, condannato a due anni e mezzo di carcere. Secondo quanto scrive il Sun, l’ex tennista gode di alcuni privilegi rispetto ai suoi “colleghi” carcerati. In particolare ha già beneficiato di un posto di assistente per insegnare scienze dello sport ai detenuti. Un favore sorprendente, in quanto tradizionalmente riservato ai detenuti che vi si trovano da diversi anni. Le famiglie degli altri detenuti hanno quindi scritto alla direzione di Huntercombe per lamentarsi del trattamento preferenziale di cui gode Boris Becker.