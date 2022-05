Becker trasferito in un carcere per “stranieri”: verrà espulso dall’Inghilterra

Huntercombe è un istituto di bassa sicurezza, ma è il primo passo per l’espulsione. Becker non ha la cittadinanza inglese

Boris Becker è stato trasferito in una prigione per criminali stranieri, ed è il segnale, scrive il Guardian, che sarà espulso dal Regno Unito una volta scontata la pena.

Secondo il Times, l’avvocato di Becker ha detto ai giornalisti che l’ex campione di tennis è stato stato trasferito all’HMP Huntercombe, nell’Oxfordshire. Finora era rinchiuso nella prigione di Wandsworth – una delle più fatiscenti strutture inglesi – e deve scontare due anni e mezzo di reclusione per aver nascosto 2,5 milioni di sterline di beni alla procedura fallimentare. Almeno metà della pena è da scontare in carcere. Huntercombe è un istituto di categoria C, il che significa che ha un basso livello di sicurezza.

Becker vive nel Regno Unito dal 2012 ma non ha la cittadinanza britannica.