La Roma ha chiuso la campagna abbonamenti (36mila tessere), il Napoli non l’ha ancora aperta

Ci sono aspetti incomprensibili della gestione del Calcio Napoli che invece di andare fiero di aver finalmente rotto con il passato e aver chiuso parentesi che avrebbe dovuto chiudere tre anni fa, batte in ritirata e mostra di temere la piazza che ha mille torti ma ha ragione da vendere quando lamenta la mancanza della campagna abbonamenti. Vorresti abbonarti al Napoli? Non puoi farlo. Mentre nel resto d’Italia le campagne abbonamenti sono state aperte e pure chiuse. È il caso della Roma che ha annunciato di aver chiuso le sottoscrizioni: oltre 36mila le tessere vendute.

Numeri da record per la Roma giallorossa: era dall’estate 2004 che il club non superava i 30 mila abbonati.

L’amministratore delegato della Roma Piero Berardi ha così commentato:

«Abbiamo ancora negli occhi la bellezza delle ultime notti allo Stadio Olimpico serate in cui tutti hanno potuto ammirare la magia del tifo giallorosso. Abbiamo una grande voglia di ricominciare presto la stagione per rivivere quella bellissima atmosfera, toccando nuovamente con mano l’affetto e la passione che i nostri tifosi ci dimostrano in ogni partita casalinga. Questo e’ anche il motivo per il quale lavoriamo senza sosta per essere sicuri di offrire loro sempre un servizio innovativo e costruito intorno alle loro esigenze. Sapere che il 50% dello stadio sarà occupato da persone che hanno scelto di abbonarsi è per noi un grande motivo di orgoglio e una motivazione in più!.