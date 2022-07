Kvaratskhelia: «I tifosi mi chiamano Kvaradona? Mi piace, ma è una grandissima responsabilità»

«Penso che per Napoli Maradona significhi tutto. Mi avevano detto che Napoli è una bella città, ma vederla è diverso: non avevo mai visto una città tanto bella»

Una simpatica curiosità: dal momento in cui ha firmato col Napoli, i tifosi georgiani hanno soprannominato Kvaratskhelia «Kvaradona». Nella conferenza stampa di presentazione hanno chiesto al nuovo calciatore degli azzurri se questo soprannome gli piace o gli pesa.

«Penso che per Napoli Maradona significhi tutto, quindi è una grandissima responsabilità. Chiaramente non posso avvicinarmi a Maradona, ma ripeto che farò di tutto perché i tifosi possano essere molto felici ed orgogliosi di me. Se mi piace il soprannome? Sì, certo, of course!»