Gazzetta: multiproprietà, un segno di pace di Gravina verso Adl leader dell’opposizione in Serie A

Un messaggio di distensione dopo mesi di contrasti su sostenibilità e indice di liquidità. I De Laurentiis parlano di “nuova pagina per il calcio italiano”

Ieri la Figc ha accolto l’appello del Napoli e del Bari sulla questione multiproprietà: tutto prorogato al 2028-29. Gravina ha voluto impegnarsi in un gesto di pace, mentre i due De Laurentiis, padre e figlio, hanno rinunciato a qualsiasi contenzioso legale. La Gazzetta dello Sport definisce quello di Gravina:

“Un segnale di pace in mezzo alle tante, troppe lacerazioni del mondo del calcio”.

“I due De Laurentiis parlano di «pagina nuova per il calcio italiano fondata sulla fattività e lo spirito di collaborazione». In effetti, il presidente federale lancia un messaggio di distensione nei confronti di uno dei leader dell’”opposizione” nell’ambito della famiglia dei club di serie A, dopo mesi di contrasti soprattutto sul tema della sostenibilità e dei parametri, vedi indice di liquidità, per l’iscrizione ai campionati. Tema ovviamente tuttora all’ordine del giorno”.