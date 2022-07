Gazzetta: l’entourage di Dybala apre al Napoli, i diritti di immagine non sarebbero un problema

Lo scrive Maurizio Nicita sulla Gazzetta dello Sport. Dopo la telefonata di Luciano Spalletti all’argentino, si è mosso ufficialmente anche il direttore sportivo Cristiano Giuntoli, che ha contattato l’entourage della Joya.

“ecco l’intervento del d.s. Cristiano Giuntoli con Jorge Antun, che tutela gli interessi del fantasista. I due si conoscono da tempo, dunque il sondaggio si è svolto in cordialità provando a capire quali potrebbero essere le difficoltà per avviare una trattativa concreta. Il colloquio è servito a capire che la questione diritti d’immagine non sarebbe un problema. Infatti Paulo ha come sponsor tecnico l’Adidas e in questo senso il Napoli ha già un accordo che regola i diritti di altri giocatori azzurri con uno dei marchi più antichi nello sport. Insomma, c’è apertura”.

La Gazzetta conferma quanto scritto dal CorSport, per la parte economica.

“Sulla questione economica il Napoli offrirebbe un quinquennale da 5 milioni di euro netti di base per l’ingaggio, che può salire a 6 e più con una serie di bonus legati a presenze, gol e obiettivi di squadra. Al momento un’offerta più bassa di quella dell’Inter che però ha bisogno di tempo per chiudere l’operazione. E ci sarà da stare attenti anche alla Roma. Ma ora il Napoli può rompere gli indugi e agire rapidamente, dopo la cessione di Koulibaly. Lo stesso presidente Aurelio De Laurentiis si è convinto di portare il giocatore al Napoli per rilanciare un entusiasmo in città che non c’è più al momento. Al di là delle polemiche social per tutta la tifoseria è durissima metabolizzare in un colpo solo le partenze di Koulibaly, Insigne e Mertens, vale adire i tre giocatori più rappresentativi degli ultimi dieci anni di storia azzurra. Ecco perché Dybala diventa il presupposto dell’operazione rilancio”.