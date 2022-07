Gazzetta: Dybala-Napoli manovre di avvicinamento, Spalletti ha chiamato personalmente l’argentino 

Il Napoli è pronto all’affondo, ma De Laurentiis è refrattario alle aste e sulla questione diritti di immagine ci sarà molto da discutere

Luciano Spalletti irrompe nella suggestione Paulo Dybala al Napoli. Secondo quanto scrive la Gazzetta dello Sport, l’allenatore ha chiamato l’argentino per mostrargli tutta la sua stima. Il Napoli sarebbe pronto ad affondare il colpo dopo l’addio di Koulibaly, in partenza per il Chelsea.

“il Napoli è pronto a rilanciare per portare Paulo Dybala allo stadio Diego Armando Maradona. Non si tratta di una manovra «diversiva» ma di una valutazione interna maturata nel prendere atto che le cifre stanziate per l’ormai impossibile rinnovo di Koulibaly potranno essere investite in altra direzione. E al di là dell’acquisto di un forte difensore centrale, il Napoli appare intenzionato ad affondare il colpo sull’argentino per ridare lustro a un attacco che ha perso Mertens e Insigne”.

E allora ci ha pensato Spalletti.

“E in una trattativa che ancora è in una fase embrionale si segnala negli ultimi giorni un contatto diretto di Luciano Spalletti col fantasista argentino. Uno di quei colloqui magari ufficialmente da smentire ma che di fatto comporta l’avvicinamento del club al giocatore, per fargli capire come la scelta sarebbe importante”. “Ci sono i presupposti per entrare nel dettaglio di una trattativa che non sarà semplice. Perché potrebbe spuntare qualche vecchio-nuovo concorrente che potrebbe giocare al rialzo sull’ingaggio. E De Laurentiis è refrattario alle aste. E poi perché per la questione diritti di immagine – il club li tiene tutti per sé – ci sarà bisogno di tempo, visto che i contratti del gruppo Filmauro sono sempre parecchio complessi e superano di fatto le 100 pagine”.