Gazzetta: Dybala rifiuterà l’offerta della Roma (troppo bassa) e rilancerà con una contro proposta

La Gazzetta dello Sport scrive dell’offerta ufficiale avanzata ieri dalla Roma per Paulo Dybala: 4 milioni di euro come parte fissa, a cui aggiungere circa 1,5 milioni di bonus variabili, legati alle prestazioni dell’argentino ed ai risultati di squadra. Un’offerta ancora troppo bassa.

“Una proposta lontana dalle richiesta di Dybala e più bassa di quella dell’Inter, che aveva offerto 5 milioni più uno di bonus (legato al 50% delle presenze)”.

“Adesso il triunvirato che cura gli interessi di Dybala (l’agente Antun, il responsabile marketing Novel e l’intermediario De Vecchi) porterà l’offerta direttamente al giocatore, offerta che sarà presumibilmente rifiutata. Ma non sarà un no definitivo, piuttosto l’inizio di un nuovo percorso, di una trattativa che deve portare le due parti ad avvicinarsi reciprocamente. Così l’entourage del giocatore in questi giorni contatterà di nuovo la Roma, presumibilmente rilanciando con una controfferta. Insomma, se Pinto dovesse salire un po’ nella parte fissa (magari arrivando a 4,5milioni, a cui aggiungere bonus facili) e Dybala dovesse scendere nelle richieste, allora l’affare potrebbe anche farsi”.