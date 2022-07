Domani sera conferenza stampa di Giuntoli

Alle 19.30 il direttore sportivo per fare il punto sul primo ritiro e ovviamente sulle mosse del Napoli in sede di calciomercato

Si terrà domani sera alle 19.30 la conferenza stampa del direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli. Non sarà solo una conferenza di fine ritiro ma servirà a fare il punto sulle mosse di mercato del Napoli sia un uscita sia in entrata, per spiegare – laddove possibile – le mosse del club. Giuntoli aveva già partecipato alla conferenza iniziale con Spalletti che domani sera invece non ci sarà. Ha parlato questa sera dopo Napoli-Perugia 4-1