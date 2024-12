Conte: «A Neres chiedo le stesse cose che chiedo a Kvara, oggi ha una grande chance»

A Dazn: «Col mercato abbiamo aggiunto fisico alla nostra squadra, ma vogliamo giocare a calcio e serve qualità»

Antonio Conte è intervenuto nel pre-gara di Udinese-Napoli in diretta ai microfoni di Dazn. Focus del suo intervento la gara odierna tra i bianconeri e il Napoli, che dovranno inseguire l’Atalanta ora che i bergamaschi hanno vinto in casa del Cagliari (con un rigore dubbio non assegnato ai rossoblù da Pairetto).

Conte: «Vogliamo comandare il gioco»

Di seguito quanto dichiarato integralmente all’emittente:

«L’Udinese è una squadra molto fisica da anni, vanno in questa direzione come progetto. Noi dobbiamo fare la nostra partita, comandare il gioco e trovare le giuste soluzioni per far gol. Siamo appena all’inizio della nostra ricostruzione, è inevitabile che abbiamo cercato di aggiungere più fisico alla nostra squadra. Detto questo anche la qualità è essenziale per una squadra ambiziosa come la nostra, vogliamo giocare a calcio»

Su Neres:

«Noi ci alleniamo sempre, sia titolari che alternative. Lui sa benissimo cosa deve fare e cosa gli chiedo, che sono le stesse che chiedo a Kvara. Oggi ha una grande chance perché è cresciuto tanto, sono contento che inizi lui. Sanchez? Alexis è straordinario, ha dei colpi e vede delle cose che gli altri non vedono. Gli auguro sempre il meglio.»

Udinese-Napoli, le formazioni ufficiali

Di seguito le scelte definitive dei due tecnici:

UDINESE (3-5-2): Sava; Kristensen, Bijol, Giannetti; Ehizibue, Lovric, Karlstrom, Ekkelenkamp, Zemura; Thauvin, Lucca. A disposizione: Piana, Padelli, Abankwah, Sanchez, Kamara, Atta, Palma, Bravo, Brenner, Kabasele, Modesto, Tourè. All. Runjaic

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrhamani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Neres. A diposizione: Contini, Caprile, Juan Jesus, Gilmour, Marin, Simeone, Zerbin, Ngonge, Spinazzola, Raspadori. All. Conte

