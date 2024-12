Gasperini: «Zaniolo è cresciuto, ma è la seconda volta che un suo gol ci crea problemi col pubblico»

A Dazn: «Abbiamo mostrato immaturità, non tutti in squadra sono pronti a giocarsi lo scudetto»

Gian Piero Gasperini è intervenuto a Dazn e poi in conferenza nel post-gara di Cagliari. La vittoria sui rossoblù (sofferta ma comunque meritata) ha dato ai bergamaschi la possibilità di allungare sul Napoli a +5, raggiungendo la decima vittoria di fila. Un record che l’Atalanta non aveva mai ottenuto.

Gasperini: «Dopo il gol è venuta fuori un po’ di immaturità»

Di seguito quanto dichiarato a Dazn:

«Soprattutto nel finale siamo stati all’altezza di quello che rappresentava questa vittoria. Nel primo tempo abbiamo creato poco e nel finale siamo stati anche fortunati. Nel secondo abbiamo cambiato assetto e giocato una grande partita andando in vantaggio. Poi dopo il gol è venuta fuori un po’ di immaturità, non abbiamo sfruttato gli spazi e subito qualche loro palla in area ma lì siamo stati bravi coi difensori e coi centrocampisti.»

Che significa questo scatto in avanti?

«In questo momento è pronta una buona fetta di squadra, ma non tutti. Abbiamo fatto 10 vittorie di fila, ma non cambia niente e ci sono anche gli altri.»

Si riferisce ai palloni gestiti male nel finale?



«Non avevamo la stessa importanza sulla gara. Dietro abbiamo tenuto forte, ma non è detto che fai gol. Potevamo difenderci con tutti, allora sarei stato più soddisfatto.»

Tre cambi nell’intervallo: la sfida col Real ha influito?

«Non per tutti, c’è gente che ha giocato col Real e oggi ha fatto 95 minuti. Non riuscivamo ad essere pericolosi in avanti e loro nel finale del primo tempo hanno avuto tanti spazi. Nel secondo siamo stati più efficaci e abbiamo fatto gol. Fino a lì tutto bene, però anche il finale dobbiamo farlo da squadra.»

Poi il mister è intervenuto in conferenza stampa:

«Carnesecchi ci ha salvati nel primo tempo, nella ripresa ci siamo disposti meglio. Abbiamo trovato il goal con Zaniolo, è migliorato molto nel dinamismo, ma deve lavorare nella gestione del finale. Non ci possiamo permettere di risvegliare l’avversario. È la seconda volte che succede»