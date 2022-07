Di Marzio: «Il Rennes non è riuscito a chiudere per Kim, il Napoli rientra in corsa»

A questo punto il club di De Laurentiis ha l’opportunità di poter chiudere col centrale del Fenerbahce individuato come sostituto di Koulibaly

Il Napoli torna in corsa per Kim Min-jae il sudcoreano del Fenerbahce che è il primo obiettivo del Napoli per sostituire Koulibaly. Il Renne era in vantaggio sul Napoli ma Gianluca Di Marzio fa sapere che il club allenato da Genesio (che ha avuto il calciatore nel campionato cinese) non è riuscito a chiudere la trattativa. Non è riuscito, aggiungiamo noi, per la presenza del Napoli. Il calciatore preferisce il Napoli e adesso – questo lo dice Di Marzio – il club di De Laurentiis può rientrare in corsa.

Quindi Kim non è sfumato per il Napoli.