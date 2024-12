Antonio Zappi è il nuovo presidente dell’Associazione Italiana Arbitri: battuto Trentalange

In apertura alle 11 gli interventi di Pacifici prima e Gravina poi hanno dato il via ai lavori. Dalle 11.30 è stato il momento dei due candidati alla Presidenza, con Trentalange e Zappi che hanno avuto 35 minuti a testa per presentare il loro programma all’Assemblea. Dalle 12.30 con le dichiarazioni delle due squadre dei candidati presidenti e gli interventi dei partecipanti si è chiusa la discussione poco prima delle 16. Dopo le due ore di votazioni, alle ore 18 è arrivata la proclamazione di Antonio Zappi. Nella squadra del nuovo Presidente dell’AIA saranno presenti anche Michele Affinito nel ruolo di Vice Presidente e Francesco Massini nel ruolo di Vice Presidente Vicario, in attesa di quelle che poi saranno le nomine tecniche che avverranno nelle prossime settimane.

Questo il comunicato ufficiale dell’AIA: Antonio Zappi è il nuovo Presidente dell’Associazione Italiana Arbitri. La sua proclamazione è avvenuta al termine dell’Assemblea Generale che si è svolta oggi a Roma. Di seguito la composizione della Presidenza AIA e del Comitato Nazionale: Presidente AIA – Antonio Zappi Vicepresidente Vicario AIA – Francesco Massini Vicepresidente AIA – Michele Affinito Comitato nazionale AIA: Marinella Caissutti, Valentina Finzi, Valentina Garoffolo, Emanuele Marchesi, Pierpaolo Perrone e Marcello Terzo. In apertura di Assemblea, poco prima di un saluto da parte del Presidente della FIGC Gabriele Gravina, è stato proiettato un video che ha ripercorso i momenti salienti della Presidenza guidata da Carlo Pacifici.

Leggi anche: Trentalange vuole mettere gli arbitri in vetrina: «L’esposizione di un arbitro può essere commercializzata»

Zappi, membro dell’attuale comitato nazionale, aveva rilasciato un’intervista all’Agi in cui ha parlato del suo programma: «Sono estremamente favorevole all’introduzione del Var “a chiamata” per uniformare l’intervento della tecnologia e ridurre la discrezionalità arbitrale fonte di polemica, ma ogni modifica dovrà essere concertata con le istituzioni regolamentari e tecniche e la futura direzione tecnica». Uno dei suoi punti chiavi sarà la «ridefinizione delle competenze disciplinari in capo all’Aia e recupero della giustizia domestica».