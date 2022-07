Di Marzio: il Chelsea pagherà tre quarti dello stipendio di Kepa al Napoli

Il Napoli stringe su Kepa, portiere del Chelsea. Alfredo Pedullà parla di fitti contatti tra i club risalenti a ieri sera. Kepa avrebbe già dato il suo ok al trasferimento. Il giornalista Sky Gianluca Di Marzio aggiunge particolari importanti. C’è l’accordo con il Chelsea: i Blues verserebbero tre quarti dello stipendio del portiere. Manca però ancora l’intesa sui bonus.

Il Napoli lavora con il Chelsea per chiudere il prestito di Kepa Arrizabalaga. I contatti tra le parti sono vivi e le parti sono più vicine. Napoli e Chelsea hanno raggiunto una base d’intesa per il pagamento dello stipendio dell’ex Athletic Club. Il club inglese dovrebbe pagare tre quarti dello stipendio del portiere spagnolo. Manca, però, ancora l’intesa tra Chelsea e Napoli relativi ai bonus. Il club inglese vorrebbe due bonus da 1,5 milioni di euro. Gli agenti del classe 1994 sono al lavoro per abbassare questa richiesta, ma l’ottimismo è crescente.