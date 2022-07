Pedullà: fitti dialoghi Napoli-Chelsea per Kepa. È in cima alla lista e ha scelto il Napoli

Ieri sera gli ultimi dialoghi. Il Napoli tenta di chiudere. Il Chelsea sarebbe disposto a liberarlo e a contribuire in modo concreto all’ingaggio.

Alfredo Pedullà scrive su Twitter di fitti dialoghi tra Napoli e Chelsea per Kepa. Il portiere è in cima alla lista del club di De Laurentiis, e per quanto lo riguarda ha scelto l’azzurro. Ieri sera gli ultimi dialoghi, ma sono due settimane che il Napoli tenta di chiudere. Il Chelsea sarebbe disposto a liberarlo e a contribuire in modo concreto all’ingaggio.

