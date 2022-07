Cristiano Ronaldo torna ad allenarsi con i giovani dello United: «Lavori in corso»

Il portoghese ha postato una foto scattata a Carrington con McMeill, Diallo, Savage e Mejbri. Il Daily Mail: “Mendes ha parlato al club di un’offerta per CR7”

Cristiano Ronaldo torna ad allenarsi con il Manchester United da quando ha comunicato al club di voler andar via. Su Instagram ha postato una foto in cui è accanto ad alcuni giovani giocatori: McMeill, Diallo, Savage e Mejbri con il titolo: “Lavori in corso”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cristiano Ronaldo (@cristiano)

Ronaldo è rimasto a Manchester venerdì, in occasione della partita a Oslo contro l’Atletico Madrid, ma domani dovrebbe invece essere in campo nell’amichevole contro il Rayo Vallecano all’Old Trafford.

Il Daily Mail ricorda che il portoghese e il suo agente hanno avuto un colloquio con lo United e scrive:

“si dice che Mendes abbia informato il club che Ronaldo ha una “offerta importante” e che una quota di trasferimento deve essere pagata per la sua star”.

Ronaldo è tornato a Carrington solo martedì scorso, dopo aver saltato tutto il tour pre-stagionale dello United in Thailandia e Australia. Il club sperava di vincere su Ronaldo, ma i colloqui non sono riusciti a fargli cambiare idea sul desiderio di andarsene, anche se continuerà a comportarsi in modo professionale.