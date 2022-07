Marca su Ronaldo: lo aspetta una brutta vecchiaia, nessuno rimpiangerà il suo ritiro 

Marca fa a pezzi Cristiano Ronaldo. In un articolo a firma di Miguel Angel Toribio, il quotidiano spagnolo scrive:

“Avrà 52 anni e continuerà a segnare gol. Atleticamente la sua prestazione resterà ad alto livello, ma questo è il male minore, almeno per un individuo così narcisistico ed egocentrico. Perché se è difficile per qualsiasi calciatore d’élite accettare la fine dei suoi giorni, deve essere particolarmente delicato per il portoghese digerire, in questi giorni, il suo crepuscolo”.