CorSport: Kim, ieri il Napoli ha incontrato l’agente per risolvere il nodo fiscale che blocca l’affare 

Il Napoli prova in tutti i modi ad accelerare l’arrivo di Kim a Castel di Sangro. Il difensore coreano è ancora bloccato a Lisbona. Ci sono pratiche burocratiche da sbrigare, dal punto di vista fiscale. Ieri, scrive il Corriere dello Sport, c’è stato un incontro tra l’agente di Kim e la dirigenza del Napoli, in Abruzzo.

“Le parti hanno deciso di incontrarsi per chiudere una trattativa estenuante e dare finalmente il via libera al giocatore, fino a ieri a Lisbona, in Portogallo, con la valigia già chiusa e il passaporto in tasca”.

“Ieri il presidente, il ds Giuntoli e l’agente del giocatore hanno lavorato e poi, ancora, una lotta contro il tempo: l’obiettivo comune è che oggi Kim arrivi in Italia, svolga le visite mediche a Villa Stuart e poi si aggreghi già in serata al gruppo”.