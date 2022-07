CorSport: Inzaghi pretende che Skriniar rimanga all’Inter. Ritiene impossibile lo scudetto senza di lui

Il Corriere dello Sport scrive dell’Inter e della paura di perdere Skriniar. A premere per trattenerlo ora è soprattutto il tecnico, Simone Inzaghi, nonostante sia un aziendalista convinto.

Il Psg è sparito dai radar, anche se fino al 1 settembre può ancora succedere di tutto.

“l’Inter si aspettava più chiarezza e invece il Psg ha sottoposto una prima off erta bassa, l’ha ritoccata leggermente inserendo una contropartita tecnica da scegliere in una lista di giocatori (che non interessavano a Inzaghi…) e poi è sparito. Forse sperando che sia la società della famiglia Zhang, “strangolata” dalla necessità di vendere, a fare la prossima mossa”.

Su Inzaghi:

“Zhang deve inoltre fare i conti con la volontà di Inzaghi che è un allenatore molto aziendalista, ma che, al tempo stesso, adesso non accetta di perdere né Skriniar né Dumfries. Spieghiamo bene: Simone era ed è consapevole delle necessità economico-finanziarie del club e per far partire lo slovacco aveva chiesto un sostituto all’altezza ovvero Bremer, finito alla Juventus. Ora pretende che Milan rimanga, altrimenti ritiene che sarà complicato pensare di lottare per lo scudetto. Facile immaginare che un addio del difensore ex Samp lo renderebbe piuttosto inquieto, anche se pure lui sa che di fronte a certe cifre (diciamo intorno ai 75-80 milioni: la valutazione data dal Bayern a De Ligt) dire di no è complicato”.