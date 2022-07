CorSport: Adl mette il veto su Koulibaly alla Juve e rilancia offrendo il rinnovo alle cifre di adesso

Di fronte all’offensiva della Juventus per Koulibaly, la strategia del Napoli è chiara: mai a Torino, nemmeno per 40 milioni. Anzi, il club rilancia con una proposta di rinnovo alle stesse condizioni del contratto attuale. Lo scrive il Corriere dello Sport.

E per chiarire meglio le cose, il Napoli ha rilanciato, appunto.

“E via con la contromossa orchestrata direttamente da Los Angeles qualche giorno fa, senza neanche attendere il ritorno in Italia in agenda domenica: De Laurentiis ha fatto all-in e a sua volta ha offerto a Kalidou un rinnovo faraonico del contratto in scadenza nel 2023. Tra un anno. I dettagli: prolungamento fino al 2027 alle stesse cifre del rapporto in scadenza nel 2023. Ovvero: 6 milioni di euro che dunque pareggiano il suo ingaggio attuale. Un autentico colpo di teatro che spazza via la maschera triste della crisi – non solo del calcio – e supera i limiti autoimposti dal club. E ora la palla passa al giocatore”.