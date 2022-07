CorSport: la Juve va all’attacco di Koulibaly, Ramadani spinge per chiudere, ma Kalidou nicchia

Il Corriere dello Sport scrive di un incontro a cena, a Milano, tra l’agente del difensore senegalese del Napoli, Fali Ramadani e la dirigenza bianconera. Koulibaly è il sostituto scelto da Allegri per De Ligt in partenza e il tecnico ha un alleato proprio nel procuratore di Kalidou.

“La Juve ha deciso di andare fino in fondo. O almeno provarci. Con quel Fali Ramadani che assomiglia molto a un alleato, come dimostrato negli anni, basti pensare all’operazione Federico Chiesa. Perché proprio il suo agente ora spingerebbe Koulibaly verso un clamoroso salto della barricata, il progetto della Juve sarebbe il migliore nonostante altrove (Psg, Chelsea, Barcellona) andrebbe forse a guadagnare di più. Ma Kalidou, che di Napoli è simbolo e bandiera, resta molto combattuto: il lavoro di Ramadani procede, la Juve ha messo in moto la macchina, però Koulibaly non è convinto”.