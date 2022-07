Cbs Sports: Cristiano Ronaldo è disposto a ridursi lo stipendio del 30%

Jorge Mendes lo ha chiarito a tutti i club a cui ha proposto il portoghese. Ronaldo cerca un club in cui non debba reggere il peso della squadra

Secondo quanto scrive il giornalista della CBS Sports Ben Jacobs, Cristiano Ronaldo ha dato la sua disponibilità a ridursi lo stipendio del 30%. Il suo agente, Jorge Mendes, lo ha già comunicato ai diversi club ai quali finora lo ha offerto ricevendo però in cambio un rifiuto dato l’alto costo del portoghese: oggi Ronaldo guadagna 30 milioni netti l’anno.

Insomma, Ronaldo è sempre più intenzionato a lasciare lo United, ma ovviamente il mercato non lo aiuta. Da qui l’idea di rinunciare a qualcosa.

CBS scrive che Ronaldo non vuole solo un club con cui giocare la Champions League, ma anche una squadra dove il peso degli eventi non ricada solo su di lui. Cerca il sostegno del gruppo, un progetto che gli dia ancora la possibilità di vincere dei titoli. Una condizione che ritiene fondamentale anche per mantenere la sua forma ottimale in vista del Mondiale del Qatar.

Jorge Mendes is making it clear to clubs put off by his wages that Cristiano Ronaldo is willing to take a significant pay cut, potentially as high as 30%. Ronaldo remains interested in an Atleti move. But club continue to distance themselves, as previously reported. — Ben Jacobs (@JacobsBen) July 21, 2022

Sources close to Ronaldo say he’s keen to not only play #UCL but join a club where he feels burden of output isn’t solely on him. He wants support, which he believes is key to maintaining his peak. This is particularly important in a World Cup year with added games mid-season. — Ben Jacobs (@JacobsBen) July 21, 2022