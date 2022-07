Buffon: «In Italia il valore di Di Maria non è pienamente percepito. Se ne accorgeranno in fretta»

Intervenuto ai microfoni de La Stampa, l’ex portiere della Juventus Gianluigi Buffon ha rilasciato alcune dichiarazioni sull’acquisto da parte dei bianconeri di Angel Di Maria, da ieri alla corte di Allegri. Già qualche settimana fa, alla Gazzetta, aveva concesso un’intervista dove aveva parlato entusiasticamente del fuoriclasse argentino. Ha ribadito il concetto che El Fideo è un calciatore che spesso è stato “all’ombra” di altri. Secondo Buffon, inspiegabilmente.

«È sempre stato un po’ all’ombra e sinceramente non ho mai capito perché: non ha nulla da invidiare a nessuno, il calcio segue logiche non sempre comprensibili. Stiamo parlando di un top player assoluto, eppure capace di sacrificarsi per i compagni: nella mia squadra giocherebbe sempre. E’ un grandissimo colpo, oltretutto a parametro zero. Ho la sensazione che in Italia non sia pienamente percepito, ma si accorgeranno in fretta del valore di Angel»