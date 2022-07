Binaghi: «Il torneo di tennis di Napoli sarà una tantum, ma verranno i migliori»

Presentato il “250” che ad ottobre si giocherà al Tc Napoli. Un torneo “spot”, con un tabellone da Atp 500. “Un’occasione irripetibile”

Angelo Binaghi mette due, tre, cinque mani avanti: non vi abituate troppo, godetevi il grande tennis questo autunno che chissà la prossima volta quando ricapita. Un “torneo una tantum”, lo definisce il Presidente della Fit. Il “250” di Napoli, occasione “irripetibile” di portare sul lungomare i top 20, quasi certamente gli italiani: Berrettini, Sinner, Musetti. Perché ad ottobre quei 250 punti per il ranking faranno gola soprattutto a chi dovrà ancora guadagnarsi l’ingresso alle Finals di Torino. “Un 250 col tabellone di un 500”, dice Binaghi presentando il torneo al Tc Napoli.

Se la ricordano ancora tutti la Coppa Davis del 2014, con Fognini che batte Murray nella bolgia dell’arena costruita alla Rotonda Diaz. Il progetto di quest’anno ricalca quell’evento. Con una differenza sostanziale: si giocherà sul “veloce”, per rispettare la stagionalità del calendario che con gli eventi cinesi e russi cancellati ha trasformato l’autunno napoletano in una tappa dannatamente attraente.

Saranno 5 i campi in terra del Tc Napoli da coprire con una pavimentazione in legno 2,5 centimetri e poi con i tappetini con 5 mani di resina. I lavori cominceranno il 26 settembre. Il Torneo di Firenze farà da traino, “back to back”, contribuendo a raddoppiare la possibilità di tenere i grandi giocatori in Italia per giocarsi il montepremi da 613mila euro (cinque volte superiore a quello del Challenger ATP organizzato nel 2021) ma soprattutto i preziosi punti per il ranking.

“In Italia siamo pieni di belle città – il commento di Binaghi – A Napoli è bella la gente. Napoli al di là delle problematiche è la città più adatta per una festa dello sport all’aperto. Sarà un successo straordinario. Purtroppo si tratta di un torneo una tamtum. Un’occasione straordinaria colta al volo dal Tennis Napoli. Ma è difficilmente ripetibile”.

“Possiamo offrire una location superiore anche a Montecarlo“, rilancia il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi. Sarà una settimana molto bella. Come Comune faremo di tutto per fare in modo che la città sia pronta. E’ un passo importante di un percorso lungo per rimettere Napoli al centro dei grandi eventi internazionali”. Anche solo per una settimana, al 2023 ci pensiamo poi.