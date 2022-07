Anche Bernardeschi sale sul treno del Toronto. Altro che “i calciatori vogliono vincere”

Anche Bernardeschi sale sul treno del Toronto. E smentisce ancora una volta le panzane mediatiche sui calciatori che vogliono vincere, che desiderano giocare la Champions, che sono ambiziosi dal punto di vista professionale. I calciatori vogliono i soldi. Giustamente. E vanno dove sono pagati di più. Bernardeschi – cui in Italia e in Europa nessuno darebbe stipendi rilevanti – si sta accodando a Insigne (il più intelligente di tutti) e Criscito. La zuppa è zuppa.

Toronto FC are trading Alejandro Pozuelo to Inter Miami, can confirm. This means that Toronto FC will be signing Federico Bernardeschi from Juventus on a free transfer, I’m told. https://t.co/u2Q94058w3

BREAKING: According to Toronto FC reporter, @MichaelSingh94, The interest from TFC in Federico Bernardeschi is very much real – and the feeling is mutual.

The two sides are in an advanced stage of their discussions 🇮🇹🇨🇦 pic.twitter.com/M8gpY3bMk3

