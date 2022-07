Adani: «Kvaratskhelia non è solo l’erede di Insigne, sa fare più cose, è molto intelligente»

Sulla Gazzetta: «Ha un senso innato per il gioco, è ben disposto al sacrificio, alla rincorsa, al pressing. In Nazionale fa la punta e segna parecchio»

Kvaratskhelia ha impressionato non poco nella sua prima uscita contro l’Anaune l’altro giorno. Qui sul Napolista lo abbiamo paragonato a una via di mezzo tra Claudio Sala e Giggs. Sulla Gazzetta Daniele Adani scrive:

«Il georgiano è in assoluto, tra i volti nuovi non ancora con lo status di big della nostra prossima Serie A, quello da cui mi aspetto un impatto immediato sul nostro campionato. Ha un senso innato per il gioco».