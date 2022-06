Zidane verso il Psg, Mbappé ha scelto il suo nuovo allenatore

I media beninformati dicono che è fatta, su esplicita richiesta del Qatar e con la moral suasion di Macron. Pogba potrebbe mollare la Juve e andare a Parigi

L’ipotesi di vedere Zinedine Zidane sulla panchina del Psg è passata dall’essere un’utopia a quasi una realtà. Il rimpiattino delle certezze tra i media è già partito. Manca, come si dice in questi casi, solo l’ufficialità. Secondo le informazioni del giornalista di Telefoot, Sabre Desfarges, entrambe le parti si sono avvicinate notevolmente nelle ultime ore e sarebbero molto vicine al raggiungimento di un accordo. Conferme anche dai francesi di Rmc. In Spagna ovviamente la notizia la rilanciano tutti.

L’arrivo di Zidane è una richiesta espressa del Qatar e non di Luis Campos – scrive Aa – Il nuovo consigliere sportivo del Psg, che svolge le funzioni che furono di Leonardo aveva provato ad ingaggiare Christophe Galtier, l’allenatore del Nizza. Tuttavia, le insistenze dell’emiro del Qatar e di Nasser Al-Khelaïfi hanno fatto virare verso Zidane. Mbappé, insomma, avrà un po’ di Real a Parigi.

Nel frattempo il Psg deve prima saldare la partenza di Pochettino, che potrebbe intascare 20 milioni di euro come trattamento di fine rapporto.

La trattativa tra il Psg e l’ex allenatore del Real Madrid è stata attentamente seguita dall’Eliseo, pure questa… Le parole di Macron di mercoledì – ha detto che sarebbe un piacere vedere Zidane allenare in Francia – sono state apprezzate dall’emiro del Qatar. E a quanto pare Pogba, già chiesto da Zidane al Real Madrid, aspetta che l’allenatore firmi con il Psg per rifilare una sòla alla Juventus, trasferendosi a Parigi.