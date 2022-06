Proseguono le lezioni della Gazzetta: su Skriniar al Psg neanche una riga, ignorata la rabbia dei tifosi

Quattro le pagine dedicate all’Inter, tutte per Dybala. Chissà perché per tutti i media i tweet dei tifosi del Napoli assumono sempre un’importanza capitale

Mentre a Napoli c’è gente (tanta) che si strappa i capelli per il probabile addio del 35enne Mertens, a Milano sponda interista si registrano movimenti importanti. Quelli in entrata, ovviamente, sono pompati a tutta. E ci riferiamo a Dybala che dovrebbe vestire la maglia dell’Inter. Prendiamo come esempio la Gazzetta che è il giornale di Milano, lo dichiarò qualche mese fa lo stesso direttore Barigelli che è il giornale di riferimento di Milan, Inter e Juventus. La lettura dello storico quotidiano è interessante. Perché si comporta in maniera uguale e contraria ai media che scrivono di Napoli.

La Gazzeta dedica giustamente quattro pagine a Dybala. Il ruolo della madre, la passione per gli scacchi, per il Lego. C’è un pezzo su Zhang che rientrerà e firmerà il rinnovo di Inzaghi. Quattro pagine dedicate all’Inter. Quattro pagine in cui non compare la parola Skriniar. Eppure ieri, come abbiamo letto sulla Gazzetta on line, su Twitter gli interisti si sono scatenati. L’hashtag #Skriniarnonsitocca è entrato in tendenza, molte le accuse a Zhang. Niente, oggi niente.

Nelle pagine che si occupano di Napoli sarebbe stata l’apertura. La rivolta dei tifosi. La rabbia di Napoli. E via dicendo. Invece la Gazza ci insegna che all’ambiente, a quattro o otto gatti che scrivono su Twitter, si può dare il giusto peso. Ossia zero. Dybala viene preso gratis, è svincolato. L’Inter ha bisogno di vendere, di fare cassa. Skriniar è il principale indiziato ma si rumoreggia anche su De Vrij. Tutto questo, ovviamente, sotto traccia.