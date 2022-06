Skriniarnonsitocca: nonostante la Gazzetta, i tifosi dell’Inter se ne sono accorti. Attacchi a Zhang

Tifosi infuriati nonostante il tentativo di nascondere la notizia. “La nostra pelle non si tocca”. “Te ne devi andare tu cinese di…”. Parte anche #SuningOut

Non è bastata la sottile arte diplomatica della Gazzetta per nascondere ai tifosi quel che sta avvenendo e cioè che l’Inter sta vendendo Skriniar al Psg (qui il modo in cui la Gazza sta indorando la pillola). Su Twitter è di tendenza l’hashtag #Skriniarnonsitocca. I tifosi non vanno tanto per il sottile, non sono come i giornalisti e parte anche #SuningOut:

Questo è Milan Skriniar, in mezzo ai tifosi, al ritorno dalla trasferta di Roma il 20/05/2018. Il ritorno in Champions dell’Inter dopo 6 dopo. Così come per Bastoni, come si fa anche a pensare lontanamente di mandar via questo ragazzo qui?#SKRINIARNONSITOCCA 👇 pic.twitter.com/UUG3hqYY0H — Solo ed esclusivamente INTER (@SoloEsclusivInt) June 13, 2022

Giù le mani dal futuro capitano,

Giù le mani dal muro di Milano,

Giu le mani da Milan Skriniar SKRINIAR NON SI TOCCA⚫️🔵#SkriniarNonSiTocca pic.twitter.com/8hR9YfkxAg — Sempre E solo Inter (@InterFanpageFc) June 11, 2022

Altro giro,altra corsa. L’Interismo che questo uomo ha dimostrato nel corso degli anni lo trovate in pochissimi calciatori. E per questo,scendiamo in campo nuovamente per proteggere la nostra Inter… PERCHÉ LA NOSTRA PELLE NON È IN VENDITA.#SKRINIARNONSITOCCA ⚫️🔵 CAPITANO pic.twitter.com/kBbHYaZQxR — Solo ed esclusivamente INTER (@SoloEsclusivInt) June 8, 2022

La pelle non si vende e quella di #Skriniar è neroazzurra ⚫🔵.

Oltre ad essere un pilastro della nostra difesa, della nostra squadra è un pilastro di “interismo”.

L’amore per l’#Inter NON è in vendita, a nessuna cifra.#Skriniarnonsitocca. pic.twitter.com/5oOLvHqs5Z — Luca Gelpi (@iLuca90) June 10, 2022

Ho nella mente Zhang che dice “porco cane non vogliono che lascio andare Bastoni, ora si lamentano pure se lascio andare Skriniar, e chi deve andare allora?” TE, TE NE DEVI ANDARE TE CINESE BASTARDO#skriniarnonsitocca https://t.co/GolEnLEi5Y — Signor Bean 🐻 (@BeanInterista) June 10, 2022

L’intero popolo è con te! Per tutti noi sei definito capitano, non #Skriniar, non muro…ma CAPITANO. Hai detto che volevi fare come Hamsik del Napoli… chiediamo solo di continuare ad opporti. Noi faremo il nostro, perché per noi sei tanto. Per noi sei tutto. #SkriniarNonSiTocca pic.twitter.com/7AoFwQhx6q — Alex (@Alex91918065) June 11, 2022

Alcuni giocatori non sono solo forti, ma sono dei pilastri, sono il simbolo di una squadra#Skriniar è amato da tutti ed è considerato come il prossimo capitano

Non scherziamo Poi, nel caso, non si vengano a rompere i coglioni nel caso di #SuningOut #SkriniarNonSiTocca 💙🖤 pic.twitter.com/I3XxltP0Xm — Emanuele Orsi (@OrsiEmanuele) June 11, 2022

la società non deve nemmeno prendere in considerazione l’ipotetica cessione di skriniar. togliendo il lato tecnico, perché stiamo parlando di uno dei difensori migliori al mondo, c’è anche il lato umano, giocatore definito da tutti il prossimo capitano #SkriniarNonSiTocca — Tιƚαɳια🐍 (@marblackbluety) June 13, 2022

A tutti gli effetti i vu cumpra di PSG, Chelsea e Tottenham.

Ormai per la giusta cifra si toccano anche bandiere e icone interiste come Skriniar, con S.Siro sempre pieno e i tifosi in coda ad abbonarsi.

Perché non vendete voi stessi?!!#SuningOut #Inter #SkriniarNonSiTocca pic.twitter.com/i3zseALbyq — Filippo Fiammetti (@meddleviews) June 13, 2022